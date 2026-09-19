Полиция Стамбула обнаружила подпольную нарколабораторию в одном из жилых домов
В регионе
- 19 сентября, 2026
- 13:45
Полиция изъяла 297 кг синтетических наркотиков в ходе операции в районе Шишли Стамбула.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, операция была проведена сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками полиции Стамбула при координации Бюро по расследованию преступлений, связанных с контрабандой и наркотиками, Стамбульской генеральной прокуратуры.
В ходе обыска в одном из жилых помещений были обнаружены 297 кг синтетических наркотиков, 520 кг химических добавок, смесительная машина, оборудование для производства наркотиков и двое высокоточных весов.
По подозрению в производстве и незаконном обороте наркотических или психотропных веществ задержаны два человека. В отношении них начато расследование.
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