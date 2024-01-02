Полиция Санкт-Петербурга задержала тысячи мигрантов для отправки на войну

Полиция Петербурга провела вечером 31 декабря и ночью 1 января массовые задержания мигрантов.

Полиция Петербурга провела вечером 31 декабря и ночью 1 января массовые задержания мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщила " Новая газета Европа " со ссылкой на источник в петербургском Центре "Э" (Центр по борьбе с экстремизмом ГУ МВД).

Задержания провели в рамках операции, которая, по словам источника, называлась "Азамат". Мигрантов задерживали как на улицах Петербурга, так и в квартирах и общежитиях, в которых они живут. Во время операции полиция оцепила районы, где проводила рейды. Издание утверждает, что полицейские задержали одну группу примерно из 30 человек, которые якобы пытались пройти через оцепление в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

По данным петербургского издания " Фонтанка ", полицейские задержали около трех тысяч человек. "Новая газета Европа" пишет, что задержанных "намного больше": вместе с мужчинами также задерживали женщин и детей. Задержанных мужчин поместили в отделы полиции, а женщин и детей — в спецприемник в Красном Селе.

Утром 1 января, утверждает "Новая газета Европа", ко многим задержанным пришли представители военкоматов, которые предложили им записаться "добровольцами" в армию. Людям угрожали, что их семьи выдворят из России. Тем, у кого нет гражданства РФ, предлагали его получить в ускоренном порядке, пишет издание. По его информации, не менее полутора тысяч человек согласились подписать контракт с Минобороны РФ.

В последние месяцы власти России стали активнее предлагать выходцам из стран Центральной Азии в ускоренном порядке получить гражданство в обмен на подписание контракта с Минобороны РФ. Кроме того, полиция в ходе рейдов задерживает мигрантов, получивших гражданство РФ, и отвозит их в военкоматы.

В России находится 6,4 миллиона иностранных граждан, большинство из них въехали в страну для работы, сообщила в ноябре 2023 года начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. По притоку трудовых мигрантов в Россию лидируют Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.