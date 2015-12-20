​Полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в Стамбуле

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Турецкая полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен протестующих на центральной площади Стамбула, которые выступали против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и введения комендантского часа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Полицейские оттеснили участников акции протеста с площади. По сведениям агентства, два человека были задержаны.

Последние несколько дней в ряде регионов на юго-востоке страны сохраняется напряженная обстановка, в уездах введен комендантский час, а силы безопасности проводят операции против РПК и связанных с ней группировок. Члены РПК пытаются изолировать некоторые регионы, блокируя все въезды заминированными баррикадами и рвами. Местное население продолжает покидать районы проведения спецоперации.