Полиция Еревана: Правоохранительные органы попытаются восстановить общественный порядок на проспекте

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в полночь полиция Еревана намерена восстановить общественный порядок на проспекте Баграмяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

По его словам, жители расположенных рядом с проспектом зданий жалуются на неумение полиции контролировать ситуацию: "В полицию поступают многочисленные жалобы от граждан. Отмечая о незаконности их действий, мы призываем участников акции покинуть площадь Свободы.

Думаю, что народ примет наше предложение. В противном случае полиции придется принять предусмотренные законом шаги. Мы восстановим общественный порядок".

Напомним, что с 19-го июня в Ереване проводятся несанкционированные акции протеста против подорожания электроэнергии. В различных городах и районах тысячи людей вышли на улицы в знак протеста принятому правительством решению.

Ранним утром 23-го июня полицейские с применением водометов разогнали в Ереване мирную демонстрацию, в тот же день были арестованы 237 человек. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Акция продолжается.