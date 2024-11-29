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Полиция начала применять водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция начала применять водометы против демонстрантов в Тбилиси Сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси.
В регионе
29 ноября 2024 г. 02:54
Полиция начала применять водометы против демонстрантов в Тбилиси

Силы специального назначения МВД Грузии приступили к разгону демонстрантов у здания парламента страны в Тбилиси

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудники МВД окружили митингующих, оставив им один проход, ведущий в противоположную от здания законодательного органа сторону. Полицейские в непрерывном режиме используют водометы и слезоточивый газ. Демонстранты разбегаются. Некоторые пострадавшие из-за воздействия газа обращаются за помощью к дежурящим там же бригадам скорой помощи.

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