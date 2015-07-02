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    ​Полиция Еревана грозит протестующим "воспользоваться полномочиями"

    Полиция призвала протестующих разойтись

    Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ В центре Еревана полиция призвала организаторов и участников пикета проявить здравомыслие, уважать Конституцию и законы Армении и добровольно прекратить блокаду проспекта Баграмян, длящуюся около десяти дней.

    Как передает Report со ссылкой на «Новости Армении», об этом заявили в ведомстве.

    «Полиция Республики Армения заявляет, что длительное и полное перекрытие проспекта Баграмяна своей сущностью и возникшими последствиями непропорционально ограничивает конституционные права других лиц и интересы общества», — заявили в ведомстве.

    В случае, если протестующие не разойдутся, в полиции обещают «полномасштабно воспользоваться полномочиями, возложенными на нее законодательством Республики Армения».

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