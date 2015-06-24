Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Полиция Армении выдвинула ультиматум участникам акции протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Начальник полиции Еревана Ашот Карапетян заявил, что полиция подождет до 10.00 по местному времени, после чего применит меры, чтобы разблокировать проспект Баграмяна.

Отметим, что демонстрация на проспекте Баграмяна в Ереване продолжается, ее участники заявили, что продолжат борьбу до отмены решения о подорожании электроэнергии.