О нас

Полиция Армении не стала выдавать России бывшего военного Семена Субботина

Полиция Армении не стала выдавать России бывшего военного Семена Субботина Полиция Армении не стала выдавать России бывшего военного Семена Субботина, который отказался участвовать в российско-украинской войне.
В регионе
20 июля 2025 г. 17:37
Полиция Армении не стала выдавать России бывшего военного Семена Субботина

Полиция Армении не стала выдавать России бывшего военного Семена Субботина, который отказался участвовать в российско-украинской войне.

Как передает Report, об этом сообщила "Новая газета Европа", ссылаясь на неназванных правозащитников.

По их словам, 25-летний Субботин ранее служил радиотелефонистом-стрелком в ракетных войсках стратегического назначения в городе Тейково Ивановской области. Он уехал из России в сентябре 2024 года при помощи проекта "Идите лесом".

В Армении Субботин оказался на нелегальном положении, поскольку в России в его отношении возбудили уголовное дело по статье о самовольном оставлении части (337 УК), власти РФ объявили его в розыск. Кроме того, как заявили правозащитники, Субботин узнал, что в Армению приехали люди, которые, вероятно, хотели его вывезти из страны или оказать на него давление.

В итоге Субботин обратился в полицию Армении, чтобы, как рассказали правозащитники, легализоваться в стране. Россиянина задержали на три дня и поместили в камеру предварительного заключения. Власти Армении уведомили об этом Россию, чтобы российская сторона могла подготовить документы об экстрадиции.

"Сегодня к КПЗ, где сидит положенные 72 часа Субботин, приехали российские военные и в обход процедуры хотели его забрать", - рассказали правозащитники. По их словам, они обратились в полицию и прокуратуру, заявив о риске похищения. Когда 72-часовой срок задержания закончился, Субботина освободили и доставили в отдел полиции, где его ждал защитник. Сейчас бывший военный на свободе.

По словам правозащитников, Россия по-прежнему может потребовать от Армении экстрадировать С.Субботина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan keçmiş hərbçini Rusiyaya təhvil verməyib

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi