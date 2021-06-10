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Полиция Армении начала задержания протестующих перед зданием Кабмина

Полиция Армении начала задержания протестующих перед зданием Кабмина Специальные силы полиции Армении сегодня утром задержали порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения"
В регионе
10 июня 2021 г. 12:38
Полиция Армении начала задержания протестующих перед зданием Кабмина

Специальные силы полиции Армении сегодня утром задержали порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, молодые активисты устроили акцию протеста против и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты принесли с собой клубнику, конфеты и нижнее белье, выбросив их у здания.

Предметы выбирались не случайно - Пашинян в своих выступлениях об армейских реформах неоднократно говорил, что при прежних властях родители были вынуждены отправлять своим детям-солдатам нижнее белье. Клубника как сезонная ягода была включена в рацион питания военнослужащих в начале лета. Что касается конфет, то на днях во время избирательной кампании и.о. премьера говорил, что прежде солдат всячески унижали, перед ними бросали горсть конфет, и они "царапали землю", чтобы выхватить их. Данная фраза тогда вызвала громкий резонанс, Пашиняна обвинили в унижении солдат.

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Версия на английском языке Armenian police start detaining participants in unusual action in Yerevan

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