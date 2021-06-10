Полиция Армении начала задержания протестующих перед зданием Кабмина

Специальные силы полиции Армении сегодня утром задержали порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения"

Специальные силы полиции Армении сегодня утром задержали порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, молодые активисты устроили акцию протеста против и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты принесли с собой клубнику, конфеты и нижнее белье, выбросив их у здания.

Предметы выбирались не случайно - Пашинян в своих выступлениях об армейских реформах неоднократно говорил, что при прежних властях родители были вынуждены отправлять своим детям-солдатам нижнее белье. Клубника как сезонная ягода была включена в рацион питания военнослужащих в начале лета. Что касается конфет, то на днях во время избирательной кампании и.о. премьера говорил, что прежде солдат всячески унижали, перед ними бросали горсть конфет, и они "царапали землю", чтобы выхватить их. Данная фраза тогда вызвала громкий резонанс, Пашиняна обвинили в унижении солдат.