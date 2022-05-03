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Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов

Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов Группы оппозиционных армянских активистов сегодня утром вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана
В регионе
3 мая 2022 г. 09:13
Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов

Группы оппозиционных армянских активистов сегодня утром вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на данный момент уже блокирован, в частности, один из проспектов, образовалась большая автомобильная пробка. Активисты скандируют антиправительственные лозунги.

В акции принимает участие также сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов для разблокирования улиц Еревана.

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