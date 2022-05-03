Группы оппозиционных армянских активистов сегодня утром вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на данный момент уже блокирован, в частности, один из проспектов, образовалась большая автомобильная пробка. Активисты скандируют антиправительственные лозунги.
В акции принимает участие также сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.
Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов для разблокирования улиц Еревана.