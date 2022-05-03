Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов

Группы оппозиционных армянских активистов сегодня утром вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана

Группы оппозиционных армянских активистов сегодня утром вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на данный момент уже блокирован, в частности, один из проспектов, образовалась большая автомобильная пробка. Активисты скандируют антиправительственные лозунги.

В акции принимает участие также сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов для разблокирования улиц Еревана.