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    ​Полицейский в Дагестане случайно застрелил местного жителя

    От полученных ранений пострадавший скончался в больнице

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Полицейский в Дагестане случайно выстрелил в местного жителя, попытавшегося отнять у него оружие во время проверки на КПП, пострадавший скончался.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

    Инцидент произошёл во вторник на контрольно-пропускном пункте в Хивском районе Дагестана.

    "Сотрудник полиции остановил автомобиль, в котором находились местные жители. В ходе проверки документов они начали проявлять агрессию и попытались завладеть оружием полицейского. В ходе потасовки сотрудник случайно произвел выстрел в гражданского", — сказал собеседник агентства.

    От полученных ранений пострадавший скончался в больнице. По данному факту будет проведена служебная проверка, добавил собеседник агентства.

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