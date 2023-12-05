Полицейский-азербайджанец в Украине

Украинский полицейский, азербайджанец по национальности Ибрагим Пашаев, добровольно вступил в ряды ВСУ и несмотря на тяжелые ранения, с нетерпением ждет возвращения на фронт.

Украинский полицейский, азербайджанец по национальности Ибрагим Пашаев добровольно вступил в ряды ВСУ и несмотря на тяжелую травму, с нетерпением ждет возвращения на фронт.

В беседе с сотрудником восточноевропейского бюро Report Ибрагим Пашаев рассказал, что родился и вырос в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины.

Его родители – уроженцы Зангибасарского района Западного Азербайджана. Пашаев является сотрудником главного управления Национальной полиции в городе Киеве и в начале 2023 года добровольцем отправился на фронт.

Ибрагим отметил, что после школы уехал учиться в Польшу, но не смог закончить учебу из-за начавшейся в феврале 2022 года войны в Украине: "Я видел, что происходит в стране, и меня это тревожило. В Польше было много молодежи из Украины, и мы не имели права оставаться в стороне. Я подал заявку в силовые структуры, и меня приняли на работу в отряд полиции особого назначения".

Он отметил, что отправился добровольцем на фронт так как считает Украину своей Родиной.

"В прошлом месяце я получил серьезную травму в районе города Бахмут. Я наступил на мину, когда помогал эвакуировать раненых товарищей. Я шел вторым в очереди. Солдат, который шел впереди, вернулся ко мне, оказал первую помощь, наложил жгут и остановил кровь. Затем мы дождались эвакуации", - сказал он.

Наш соотечественник также подчеркнул, что не боится войны и намерен вернуться на фронт сразу после выздоровления.

Ибрагим Пашаев всю жизнь прожил в Украине, однако не утратил связи со своей исторической родиной – Азербайджаном.

Пашаев рассказал, что разделил радость освобождения Карабаха от армянской оккупации со своими украинскими друзьями: "В последний раз я был в Азербайджане когда мне было 6 лет. До сих пор прогулку по Бакинскому бульвару. В Украине к азербайджанцам относятся очень положительно. Мы дружим, поддерживаем и помогаем друг другу".

По словам Ибрагима, Азербайджан одержал победу над оккупантом и показал пример всему миру. Уверен, что Украина, как и Азербайджан, вскоре освободит свои территории от оккупации и здесь воцарится мир, сказал он.