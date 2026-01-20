Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в Москве

    Почти килограмм кокаина изъяли полицейские у мужчины в одной из гостиниц в Москве, он заключен под стражу.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

    Он отметил, что в полицию обратился работник службы безопасности гостиницы, и сообщил о подозрительном госте, возможно, причастном к незаконному обороту наркотиков.

    В результате полицейские задержали подозреваемого - 43-летнего москвича.

    "В ходе обыска гостиничного номера задержанного с использованием служебной собаки… полицейские обнаружили и изъяли брикет со спрессованным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что изъятое вещество массой более 994 граммов является наркотическим средством - кокаином", - сказал он.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств.

