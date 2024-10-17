Полицейская гвардия в Армении будет сформирована в 1 ноябре следующего года

В Армении полицейская гвардия будет сформирована 1 ноября 2025 года.

В Армении полицейская гвардия будет сформирована 1 ноября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ. об этом заявила замглавы МВД Арпине Саркисян, представляя поправки к принятому в первом чтении законопроекту об учреждении полицейской гвардии.

Она отметила, что изначально планировалось создать гвардию в марте 2025 года, однако с учетом организационных работ, решено перенести сроки формирования этой структуры на ноябрь будущего года.

Кроме того, после бурных обсуждений изъято скандальное положение о спецпоручениях премьера. Ранее закон предполагал, что при режиме военного положения премьер-министр (как верховный главнокомандующий) сможет отдавать полицейской гвардии военные приказы. Саркисян отметила, что в военных условиях гвардия сможет выполнять особые поручения.

Указаны также принципы применения гвардией спецтехники. Это использование всего инструментария предупреждения, перечень специальной техники и ситуации, когда может быть она использована.

"Эта техника может быть использована во время антитеррористических действий или при выполнении специальных поручений в военных условиях при режиме военного положении. В других случаях применение спецтехники запрещается", - подчеркнула Саркисян.

Проект, который предстоит принять во втором чтении, – часть реформ полиции по западным образцам, по которым патрульно-постовая и дорожная полиция были объединены, а полиция разделилась на патрульную (по общей охране правопорядка), уголовную (по борьбе с организованной преступностью), а также полицейскую гвардию, описанную выше. Далее предусмотрено создать и отдел муниципальных полицейских (вместо участковых).