Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года

Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве договорились об участии военнослужащих погранслужбы Армении вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией с начала следующего года.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве договорились об участии военнослужащих погранслужбы Армении вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией с начала следующего года. Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян. "В ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года в охране государственной границы Армения-Иран и Армения-Турция будут участвовать также пограничные войска Службы нацбезопасности Республики Армения", - сообщила она. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram