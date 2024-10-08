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Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года

Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве договорились об участии военнослужащих погранслужбы Армении вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией с начала следующего года.
В регионе
8 октября 2024 г. 18:37
Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве договорились об участии военнослужащих погранслужбы Армении вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией с начала следующего года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян.

"В ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года в охране государственной границы Армения-Иран и Армения-Турция будут участвовать также пограничные войска Службы нацбезопасности Республики Армения", - сообщила она.

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