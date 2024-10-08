Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве договорились об участии военнослужащих погранслужбы Армении вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией с начала следующего года.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян.
"В ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года в охране государственной границы Армения-Иран и Армения-Турция будут участвовать также пограничные войска Службы нацбезопасности Республики Армения", - сообщила она.