Подростка ударило током во время селфи на крыше поезда

В Архангельской области следователи проводят проверку после того, как двое подростков решили сделать селфи на крыше поезда, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В результате действий подростков один из них поучил тяжелую электротравму и оказался в реанимации.

Уточняется, что мальчик залез на крышу вагона грузового поезда и получил удар электрическим током высокого напряжения. В настоящее время ребенок находится в реанимации. Также в ведомстве добавили, что пострадавшему мальчику 12 лет.

На настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия.