Подоляк: В переговорах с Россией есть небольшие положительные сдвиги

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о результатах третьего раунда переговоров с Россией, которые прошли 7 марта на территории Беларуси.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о результатах третьего раунда переговоров с Россией, которые прошли 7 марта на территории Беларуси.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - отметил он.

"На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет", - добавил М.Подоляк.