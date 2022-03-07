О нас
Аудио новости

Подоляк: В переговорах с Россией есть небольшие положительные сдвиги

Подоляк: В переговорах с Россией есть небольшие положительные сдвиги Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о результатах третьего раунда переговоров с Россией, которые прошли 7 марта на территории Беларуси.
В регионе
7 марта 2022 г. 22:41
Подоляк: В переговорах с Россией есть небольшие положительные сдвиги

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о результатах третьего раунда переговоров с Россией, которые прошли 7 марта на территории Беларуси.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - отметил он.

"На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет", - добавил М.Подоляк.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Podolyak: "Rusiya ilə danışıqlarda müsbət irəliləyişlər var"

Другие новости из категории

В Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих
В Мариуполе идут бои, погибли 40 российских военнослужащих
7 марта 2022 г. 23:48
Помощник президента России: Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Помощник президента России: Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
7 марта 2022 г. 23:24
Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Беларуси
Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Беларуси
7 марта 2022 г. 23:06
Завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной
Завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной
7 марта 2022 г. 21:50
В Украине сбит еще один российский вертолет
В Украине сбит еще один российский вертолет
7 марта 2022 г. 19:49
Главы МИД РФ и Ирана обсудили Украину
Главы МИД РФ и Ирана обсудили Украину
7 марта 2022 г. 19:38
Российские войска обстреляли хлебзавод под Киевом, 13 погибших
Российские войска обстреляли хлебзавод под Киевом, 13 погибших
7 марта 2022 г. 19:34
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана
7 марта 2022 г. 18:38
Шарль Мишель: Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни
Шарль Мишель: Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни
7 марта 2022 г. 17:57
Песков: Россия готова прекратить операцию при выполнении требований Киевом
Песков: Россия готова прекратить операцию при выполнении требований Киевом
7 марта 2022 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi