Подоляк: Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокусе"

Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокус Сити Холле" - хотя каких-либо внятных доказательств этому нет.

Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокус Сити Холле" - хотя каких-либо внятных доказательств этому нет.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Медузе" заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, упомянутая риторика не поможет российским властям:

"Мобилизация в России продолжается и так. Милитаризация общества налицо. Пропагандистская истерика, которая позволяет [власти] все это делать, абсолютно очевидна. Переориентации России на какие-то другие цели [кроме военных] мы не наблюдаем".

"Российская пропаганда в 2016-2018 годы часто пыталась связать Украину с различными запрещенными террористическими группировками, не только с ИГИЛ, но и с более локальными. Это была масштабная пропагандистская кампания с целью показать, что Украина дает пристанище таким боевикам. Но Украина максимально дистанцирована от глобального терроризма - в отличие от РФ, которая буквально финансировала ХАМАС и Талибан и легитимизировала их присутствие на глобальном рынке. Талибан даже присутствовал на различных встречах в Москве на уровне главы МИД России Лаврова.

Удивительно, насколько нужно быть неумным, чтобы построить версию без фактов, когда другие спецслужбы четко указывают на наличие конкретных исполнителей с конкретными документами из конкретных стран. Когда у тебя есть все факты, но ты все равно пытаешься ввернуть пропагандистскую версию 2017 года, это выглядит нелепо.

Для Украины очевидно, что она к этому никакого отношения не имеет. Все эти персонажи никогда не были в Украине и не пересекались с нами", - сказал М.Подоляк.