О нас

Подоляк: Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокусе"

Подоляк: Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокусе" Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокус Сити Холле" - хотя каких-либо внятных доказательств этому нет.
В регионе
28 марта 2024 г. 08:47
Подоляк: Российские власти продолжают искать украинский след в теракте в Крокусе

Российские власти продолжают искать "украинский след" в теракте в "Крокус Сити Холле" - хотя каких-либо внятных доказательств этому нет.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Медузе" заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, упомянутая риторика не поможет российским властям:

"Мобилизация в России продолжается и так. Милитаризация общества налицо. Пропагандистская истерика, которая позволяет [власти] все это делать, абсолютно очевидна. Переориентации России на какие-то другие цели [кроме военных] мы не наблюдаем".

"Российская пропаганда в 2016-2018 годы часто пыталась связать Украину с различными запрещенными террористическими группировками, не только с ИГИЛ, но и с более локальными. Это была масштабная пропагандистская кампания с целью показать, что Украина дает пристанище таким боевикам. Но Украина максимально дистанцирована от глобального терроризма - в отличие от РФ, которая буквально финансировала ХАМАС и Талибан и легитимизировала их присутствие на глобальном рынке. Талибан даже присутствовал на различных встречах в Москве на уровне главы МИД России Лаврова.

Удивительно, насколько нужно быть неумным, чтобы построить версию без фактов, когда другие спецслужбы четко указывают на наличие конкретных исполнителей с конкретными документами из конкретных стран. Когда у тебя есть все факты, но ты все равно пытаешься ввернуть пропагандистскую версию 2017 года, это выглядит нелепо.

Для Украины очевидно, что она к этому никакого отношения не имеет. Все эти персонажи никогда не были в Украине и не пересекались с нами", - сказал М.Подоляк.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Podolyak: Kremlin won't benefit from implicating Ukraine in terrorist attack at Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке Podolyak: Terror aktında axtarılan “Ukrayna izi” Kremlə heç nə qazandırmır

Экслюзивные новости

Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi