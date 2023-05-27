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Подоляк назвал условия для посреднической миссии Ватикана по украинскому кризису

Подоляк назвал условия для посреднической миссии Ватикана по украинскому кризису Киев поддержит мирную инициативу папы Римского, если Ватикан будет продвигать вопрос вывода российских войск с территории Украины, а также возвращение украинских военнопленных, гражданских заключенных и детей.
В регионе
27 мая 2023 г. 16:23
Подоляк назвал условия для посреднической миссии Ватикана по украинскому кризису

Киев поддержит мирную инициативу папы Римского, если Ватикан будет продвигать вопрос вывода российских войск с территории Украины, а также возвращение украинских военнопленных, гражданских заключенных и детей.

Как передает Report, об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, эти условия выдвинуты украинской стороной еще до начала миссии Ватикана по урегулированию украинского конфликта.

"Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России", - сказал Подоляк, отметив, что усилия по урегулированию должны исходить из "территориальной целостности Украины".

Неделю назад глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил журналистам, аккредитованным в Ватикане, что папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте в Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". При этом официальный представитель Ватикана указал, что сроки и условия проведения этой миссии в настоящее время еще изучаются.

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