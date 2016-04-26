В Подмосковье найдено 55 мин времен ВОВ

Баку. 26 Апреля. REPORT.AZ/ Пятьдесят пять минометных мин времен Великой Отечественной войны обнаружено во вторник вечером в лесном массиве Истринского района Московской области.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В лесу возле деревни Сватово обнаружены 55 минометных мин, место оцеплено, угроза людям отсутствует", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место обнаружения опасных находок уже вызваны специалисты местного военкомата.