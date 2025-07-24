Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена

Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена.

Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении "Газпром Армения".

"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии, с 07:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из ИРИ.