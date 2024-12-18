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При столкновении двух поездов под Мурманском пострадали 11 человек

При столкновении двух поездов под Мурманском пострадали 11 человек Грузовой поезд столкнулся с пасажирским составом в Мурманской области РФ.
В регионе
18 декабря 2024 г. 20:25
При столкновении двух поездов под Мурманском пострадали 11 человек

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. <...> Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко",

Согласно информации, в 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.

18:20

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, на место выехали спасатели, туда также направили три бригады скорой помощи.

Отмечается, что на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.

В компании РЖД уточнили, что, по предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Данные о пострадавших уточняются. Движение на участке приостановлено.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyada sərnişin və yük qatarlarının toqquşması nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

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