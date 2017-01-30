Под лавиной в провинции Западный Азербайджан погибло четыре человека

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате схода снежной лавины на северо-западе Ирана погибло по меньшей мере четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

По информации, сход лавины произошёл в иранской провинции Западный Азербайджан неподалёку от одной из деревень округа Сердешт.

В общей сложности под лавиной оказалось 16 человек. Троим из тех, кого удалось спасти, помощь была оказана на месте, ещё шестеро госпитализированы.