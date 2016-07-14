Почти 30 рейсов задержаны из-за непогоды в Москве

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Почти три десятка рейсов московских аэропортов задержаны из-за непогоды. Как сообщает Report со ссылкой ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло трех столичных аэропортов.

Ранее МЧС Москвы сообщило, что сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, гроза с дождем ожидаются на территории Москвы в ближайшие часы, такая погода сохранится до утра.

Так, по данным аэропорта Домодедово на 23.40 мск, 11 вылетающих рейсов задержаны, при этом отмененных рейсов нет. Во Внуково, согласно данным электронного расписания, по метеоусловиям задержан один вылетающий рейс, статуса "отменен" на онлайн-табло нет.

В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло аэропорта, на 23.40 мск статус "задержан" имеют 15 рейсов, отмененных также нет.