Около 20 человек погибли в результате ливней и наводнений на юге Индии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 19 человек за последние два дня стали жертвами ливневых дождей и наводнений в штате Тамилнад на юге Индии.

Как сообщает Report, об этом передает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Большинство жертв - 15 человек - утонули в результате наводнения в городе Куддалор. Еще несколько человек погибли при обрушении построек вследствие сильных дождей в нескольких городах штата.

Правительство штата пообещало выплатить семьям погибших компенсации.

Уровень осадков, по данным на среду, в отдельных районах достигал восьми сантиметров. Синоптики ожидают, что дожди и грозы продолжатся и завтра.