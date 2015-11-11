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    Около 20 человек погибли в результате ливней и наводнений на юге Индии

    Большинство жертв непогоды на юге Индии утонули в результате наводнения в городе Куддалор

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 19 человек за последние два дня стали жертвами ливневых дождей и наводнений в штате Тамилнад на юге Индии. 

    Как сообщает Report, об этом передает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

    Большинство жертв - 15 человек - утонули в результате наводнения в городе Куддалор. Еще несколько человек погибли при обрушении построек вследствие сильных дождей в нескольких городах штата.

    Правительство штата пообещало выплатить семьям погибших компенсации.

    Уровень осадков, по данным на среду, в отдельных районах достигал восьми сантиметров. Синоптики ожидают, что дожди и грозы продолжатся и завтра.

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