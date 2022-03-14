Почти 147 тыс. беженцев из Украины зарегистрированы в Германии

На сегодняшний день в Германии зарегистрированы 146 998 тысяч беженцев из Украины

На сегодняшний день в Германии зарегистрированы 146 998 тысяч беженцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам представителя министерства внутренних дел, это люди, покинувшие Украину из-за военных действий России.

Он отметил, что фактическое число беженцев, находящихся в настоящее время в Германии, может быть намного выше.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), в настоящее время более 2,6 миллиона человек покинули Украину из-за военных действий России в этой стране.