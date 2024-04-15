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Почти 140 домов остаются затопленными под Томском из-за паводка

Почти 140 домов остаются затопленными под Томском из-за паводка Почти 140 домов в селах и садоводческих товариществах остаются затопленными под Томском.
В регионе
15 апреля 2024 г. 09:11
Почти 140 домов остаются затопленными под Томском из-за паводка

Почти 140 домов в селах и садоводческих товариществах остаются затопленными под Томском.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такие данные привел глава Томского района Вячеслав Черноус в соцсетях.

"В зоне затопления остаются: Вершинино – 66 приусадебных участков, 33 жилых дома; Батурино – 11 приусадебных участков, два жилых дома; Черная Речка – 11 приусадебных участков, три жилых дома", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по его информации затоплены 30 домов в Садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) "Ягодка", 50 домов – в СНТ "Солнечное", пять участков - в СНТ "Медведка", 20 домов – в СНТ "Озеро Долгое".

Он уточнил, что всего из зоны затопления было эвакуировано 84 человека, в том числе восемь детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, среди которых трое детей.

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Версия на английском языке Over 100 houses remain flooded near Tomsk

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