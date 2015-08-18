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    Побывавшие в Баку российские военные корабли возвращаются в Астрахань

    В конце морского похода планируется провести учения с артиллерийскими стрельбами по морским и береговым целям

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии "Волгодонск" и "Махачкала", а также малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин" завершили боевую службу в Каспийском море и возвращаются в пункт базирования в Астрахани. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили  в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) России.

    По сообщению ЮВО, корабли прибудут в Астрахань 21 августа. В конце морского похода планируется провести учения с артиллерийскими стрельбами по морским и береговым целям, а также стрельбой по плавающей мине.

    Как уточнили в пресс-службе, с начала августа корабли прошли 1945 миль (3501 км) и зашли в два порта - Бендер-Энзели (Иран) и Баку (Азербайджан).

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