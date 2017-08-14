По запросу Кыргызстана задержан вербовщик и лидер ячейки ИГ

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В одной из стран СНГ задержан гражданин Кыргызстана, один из лидеров экстремистской ячейки и активных вербовщиков, находившийся в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Кыргызстан, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Подозреваемый с инициалами Х. М. ранее скрывался на территории одной из стран СНГ.

По данным спецслужб, выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане, Х. М. вел вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей.

Задержанный уже дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.