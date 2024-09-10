По итогам заседания МПК в Ташкенте РФ и Узбекистан подписали ряд соглашений

По итогам прошедшего в Ташкенте V заседания узбекско-российской совместной комиссии под председательством глав правительств России и Узбекистана Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова подписаны ряд документов.

По итогам прошедшего в Ташкенте V заседания узбекско-российской совместной комиссии под председательством глав правительств России и Узбекистана Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова подписаны ряд документов.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Это - совместное коммюнике, соглашения о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс", об информационном взаимодействии в целях передачи сведений о кодах маркировки лекарственных препаратов (лекарственных средств) для медицинского применения.

В ходе заседания межправкомиссии (МПК) стороны обсудили конкретные меры по выполнению достигнутых договоренностей по итогам переговоров глав двух стран, а также согласовали перспективные направления двустороннего взаимодействия.

По словам Арипова, Россия остается ключевым внешнеэкономическим и одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. За последние 7 лет товарооборот двух стран вырос в 2,5 раза. По итогам 2023 года он превысил 10 млрд долларов.

"Главы наших государств поставили перед нами новую цель — довести объемы взаимной торговли до 30 млрд долларов в ближайшее время. Для этого важно принять конкретные совместные меры по реализации проектов кооперации и импортозамещения", - отметил он.

В свою очередь Мишустин сказал, что российский бизнес активно инвестирует в экономику Узбекистана. В республике - 3 тыс. предприятий с российским участием.

"Они вовлечены в различные проекты в ключевых областях. Среди них такие отрасли, как легкая, химическая, горнодобывающая промышленности, металлургия, автомобиле- и авиастроение, фармацевтика, телекоммуникации, цифровые решения и другие", - отметил он.

Изучаются возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов.

"Принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения", - сказал Мишустин.