По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов
В регионе
- 27 марта, 2026
- 12:08
По итогам заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте (Казахстан) подписаны 12 документов.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Документы ориентированы на дальнейшее развитие интеграционных процессов и укрепление устойчивости экономик государств-членов. Также подписана программа совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а также распоряжение о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по экономическому развитию.
Премьер Казахстана Олжас Бектенов отметил, что безусловным принципом ЕАЭС должна оставаться свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Следующее заседание состоится 6-7 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).
Последние новости
12:39
Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLSФутбол
12:37
Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракетДругие страны
12:35
Фото
Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
12:23
Международные путешественники посетили ЗангиланКарабах
12:23
Бочорошвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с СШАВ регионе
12:08
По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документовВ регионе
12:07
Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговлиВ регионе
12:03
Фото
Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнованияВнешняя политика
12:02