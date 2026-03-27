По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов

По итогам заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте (Казахстан) подписаны 12 документов.

Документы ориентированы на дальнейшее развитие интеграционных процессов и укрепление устойчивости экономик государств-членов. Также подписана программа совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а также распоряжение о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по экономическому развитию.

Премьер Казахстана Олжас Бектенов отметил, что безусловным принципом ЕАЭС должна оставаться свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Следующее заседание состоится 6-7 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).