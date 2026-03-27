Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов

    В регионе
    • 27 марта, 2026
    • 12:08
    По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов

    По итогам заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте (Казахстан) подписаны 12 документов.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Документы ориентированы на дальнейшее развитие интеграционных процессов и укрепление устойчивости экономик государств-членов. Также подписана программа совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а также распоряжение о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по экономическому развитию.

    Премьер Казахстана Олжас Бектенов отметил, что безусловным принципом ЕАЭС должна оставаться свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

    Следующее заседание состоится 6-7 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Олжас Бектенов
    Последние новости

