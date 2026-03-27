Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС с акцентом на цифровизацию и ИИ

Казахстан в рамках своего председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет делать акцент на внедрении современных технологий.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Правительства РК, об этом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате.

По его словам, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, ЕАЭС сохраняет курс на формирование единого рынка с обеспечением свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также на развитие промышленной кооперации и повышение конкурентоспособности стран-участниц на глобальном уровне.

Бектенов напомнил, что с 1 января 2026 года Казахстан принял председательство в органах Союза, и в этой связи президент Касым-Жомарт Токаев направил странам-участницам обращение с обозначением приоритетов.

В центре внимания - внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли, включая таможенное администрирование, логистику, промышленность и агропромышленный комплекс.