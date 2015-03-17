По делу пожара в ТЦ в Казани арестовано девять человек

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Количество фигурантов дела о пожаре в казанском торговом комплексе "Адмирал" выросло до девяти человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, задержаны трое рабочих, которые, по версии следствия, проводили на крыше ремонтные работы с использованием газовой горелки и инспектор Госпожнадзора.

Ранее были арестованы три бизнесмена, еще два человека в розыске. Один из разыскиваемых - живущий во Франции миллиардер Алексей Семин, председатель совета директоров компании, владевшей зданием "Адмирала". Арестованы топ-менеджер из его компании и двое арендаторов здания.

Пожар в одном из крупнейших торговых комплексов Казани вспыхнул днем 11 марта в кафе в пристройке к основному зданию, быстро перекинулся на трехэтажный комплекс и распространился на площади в 4 тысячи квадратов. Через два часа обвалился один из входов, под завалами оказались люди.

В результате пожара погибли 17 человек, среди них один гражданин Азербайджана.