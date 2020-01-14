По делу о крушении самолета в Иране арестованы несколько человек

Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Эсмаили не привел дальнейших подробностей по поводу арестов.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны создадут специальную структуру в системе судебных органов для расследования причин и обстоятельств крушения.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.