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По делу экс-адвоката Пашаева допросили его супругу

По делу экс-адвоката Пашаева допросили его супругу Следователи допросили жену бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
В регионе
30 ноября 2024 г. 15:15
По делу экс-адвоката Пашаева допросили его супругу

Следователи допросили жену бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Эльмана Пашаева была допрошена супруга обвиняемого, - сообщил собеседник агентства.

Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства.

По его словам, сумма изъятых силовиками денег из квартиры экс-адвоката "не превышает 100 тыс. рублей".

Представители защиты Пашаева следственные действия в рамках дела о мошенничестве в отношении него не комментируют, поскольку с них взята подписка о неразглашении данных следствия.

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