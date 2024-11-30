По делу экс-адвоката Пашаева допросили его супругу

Следователи допросили жену бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи допросили жену бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Эльмана Пашаева была допрошена супруга обвиняемого, - сообщил собеседник агентства.

Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства.

По его словам, сумма изъятых силовиками денег из квартиры экс-адвоката "не превышает 100 тыс. рублей".

Представители защиты Пашаева следственные действия в рамках дела о мошенничестве в отношении него не комментируют, поскольку с них взята подписка о неразглашении данных следствия.