Площадь лесных пожаров в Якутии достигла почти 550 тыс. га

Природные пожары действуют в Якутии на общей площади, пройденной огнем, свыше 544 тыс. га.
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"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 175 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 544 тыс. га", - говорится в сообщении.
За сутки к тушению лесных пожаров привлекались свыше 1,3 тыс. человек и более 90 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.
Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории девяти районов Якутии, преимущественно в северной части региона.