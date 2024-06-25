Площадь лесных пожаров в Якутии достигла почти 550 тыс. га

Природные пожары действуют в Якутии на общей площади, пройденной огнем, свыше 544 тыс. га.

Природные пожары действуют в Якутии на общей площади, пройденной огнем, свыше 544 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 175 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 544 тыс. га", - говорится в сообщении.

За сутки к тушению лесных пожаров привлекались свыше 1,3 тыс. человек и более 90 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории девяти районов Якутии, преимущественно в северной части региона.