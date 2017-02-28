Плеснувший в посла Турции соком армянин предстанет перед судом

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Граждане Франции армянского происхождения предстанут перед судом в одном из округов Парижа 7 марта по обвинению в насильственных действиях против посла Турции во Франции Хакки Акила, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Посольство Турции направило иск после инцидента в Университете Декарта в Париже. В ходе выступления посла молодой человек плеснул гранатовым соком в посла Турции, другой студент запечатлел это на видео. Он обвиняется в распространении видео в соцсетях.

Напомним, что Хакки Акил являлся послом Турции во Франции с 14 апреля 2014 года по 1 сентября 2016 года. С 15 ноября 2016 года послом Турции во Франции является Исмаил Хаккы Муса.