Племянника президента Кыргызстана выпустили из СИЗО

Улана Жапарова, племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова, выпустили из-под стражи.

Улана Жапарова, племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова, выпустили из-под стражи.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Первомайский районный суд Бишкека.

Ходатайство об освобождении Жапарова из СИЗО внес в суд следователь столичного ГСУ ГКНБ.

"Суд удовлетворил прошение следователя - Улана Жапарова выпустили под домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 19 сентября", - говорится в сообщении.

Родственника главы государства задержали в июле по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В июне 2023 года Жапарова уже привлекали к уголовной ответственности - по обвинению в участии в коррупционных схемах на таможне. Спустя четыре месяца его отпустили под домашний арест. Дело находится на рассмотрении суда.