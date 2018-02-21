Письмо с порошком в посольство Турции в России пришло от имени депутата

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Письма с порошком, пришедшие на московские адреса представительства Евросоюза и посольства Турции, как и на прошлой неделе, имели почтовые реквизиты депутата Госдумы Сергея Железняка, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На конвертах, присланных накануне в представительство Евросоюза на Кадашевской набережной, дом 14/1, и посольство Турции в Ростовском переулке, дом 12, были указаны реквизиты депутата Госдумы Железняка", - рассказал источник.

В Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что порошок угрозы не представляет.

Отметим, что на прошлой неделе 13 дипломатических представительств в Москве получили корреспонденции с порошкообразным веществом, в состав которого входит фипронил (пестицид).

Все конверты пришли в дипмиссии якобы от имени депутата Госдумы Сергея Железняка. Позже депутат пришел в полицию и заявил, что не имеет отношения к письмам.