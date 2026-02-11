Пезешкиан заявил о готовности Ирана к мониторингу ядерной программы
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 12:43
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне диалога между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье заявил о готовности к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие.
Как передает Report, заявление Пезешкиана с выступления по случаю 47-ой годовщины победы Исламской революции приводят российские СМИ.
"Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке (на этот счет)", - сказал он.
По его словам, высокая стена недоверия, котоую США и Европа возвели по отношению к собственным же заявлениям, не позволяет диалогу по иранской ядерной программе достичь результата.
