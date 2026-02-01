Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 01:24
    Пезешкиан: Война на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни Ирана, ни США

    Ни США, ни Иран не выиграют ничего от очередной войны на Ближнем Востоке, кроме того, она дестабилизирует весь регион.

    Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    "Исламская Республика Иран не стремилась и не стремится к войне ни в каком виде, и она глубоко убеждена, что война не будет в интересах Ирана, Соединенных Штатов или региона", - отметил он.

    Пезешкиан также выразил надежду на то, что Вашингтон осознал невозможность заставить Тегеран вести переговоры угрозами и силой. "Очевидно, что любая агрессия или нападение на территорию Исламской Республики Иран встретит решительный и авторитетный ответ, однако Иран продолжает стремиться к решению вопросов дипломатическим путем", - добавил он.

