О нас

Пезешкиан: США нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана

Пезешкиан: США нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана США нарушили все международные нормы и стандарты, атаковав ядерные объекты Ирана.
В регионе
20 августа 2025 г. 13:47
Пезешкиан: США нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана

США нарушили все международные нормы и стандарты, атаковав ядерные объекты Ирана.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

"Эти атаки были совершены в нарушение всех международных норм и стандартов. "По сути, они (США - ред.) растоптали международное право и все общепризнанные нормы. Исламская Республика Иран никогда не развязывала войну против кого-либо. Но когда мы становимся мишенью для атак, мы должны соответствующим образом отвечать", - подчеркнул он.

Пезешкиан отметил, что эти атаки были направлены не только против Ирана, но и против всех независимых стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pezeshkian: US violated all international norms by attacking Iran’s nuclear facilities
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə beynəlxalq hüququ pozub

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi