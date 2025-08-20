Пезешкиан: США нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана

США нарушили все международные нормы и стандарты, атаковав ядерные объекты Ирана.

США нарушили все международные нормы и стандарты, атаковав ядерные объекты Ирана.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

"Эти атаки были совершены в нарушение всех международных норм и стандартов. "По сути, они (США - ред.) растоптали международное право и все общепризнанные нормы. Исламская Республика Иран никогда не развязывала войну против кого-либо. Но когда мы становимся мишенью для атак, мы должны соответствующим образом отвечать", - подчеркнул он.

Пезешкиан отметил, что эти атаки были направлены не только против Ирана, но и против всех независимых стран мира.