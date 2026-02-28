Пезешкиан: Преступление в Минабе останется в памяти людей.
- 28 февраля, 2026
- 21:31
Удар по школе в иранском городе Минабе и гибель десятков невинных учеников в результате атаки США и Израиля против гражданских объектов погрузили в глубокую скорбь сердца иранского народа.
Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое размещено в Telegram-канале иранского посольства в Баку.
"Этот варварский и бесчеловечный акт, будучи еще одной страницей в черной летописи бесчисленных преступлений, совершенных против этой земли, никогда не будет забыто нашим народом", - заявил Пезешкиан.
Он также призвал все профильные ведомства в регионе мобилизовать свои ресурсы для обеспечения оказания безотлагательной помощи пострадавшим.
Ранее в иранском МИД сообщили, что в результате удара по школе погибли порядка 160 учениц школы.
Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.