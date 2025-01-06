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Пезешкиан планирует в середине января посетить Таджикистан, затем Россию

Пезешкиан планирует в середине января посетить Таджикистан, затем Россию Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в середине января посетить Таджикистан, а затем отправиться в Россию.
В регионе
6 января 2025 г. 13:34
Пезешкиан планирует в середине января посетить Таджикистан, затем Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в середине января посетить Таджикистан, а затем отправиться в Россию.

Как передает Report, об этом заявил агентству IRNA старший советник министра иностранных дел Мехди Санаи.

По его словам, в ходе встреч с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном будет подписан ряд документов. Все договоры позволят расширить отношения Ирана с этими странами.

"Он получил приглашения от Владимира Путина и Эмомали Рахмона и посетит Таджикистан и Россию в середине января", - сказал старший советник МИД республики.

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшие недели посетит Таджикистан с деловой поездкой. В преддверии его визита в республику прибудет бизнес-делегация из Тегерана, ее возглавит глава Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты.

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Версия на английском языке Iranian president to visit Russia, Tajikistan in mid-January
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Tacikistan və Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır

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