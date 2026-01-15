Пезешкиан: Мы намерены искоренить коррупцию при распределении валютных резервов

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 19:02
    Правительство Ирана намерено решить существующую проблему коррупции при распределении иностранных валютных резервов.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

    По его словам, реализация этого плана, помимо восстановления стабильности на рынке, позволит повысить покупательную способность населения.

    Пезешкиан также отметил, что ожидается рост объемов производства сырья для промышленного и аграрного секторов: "Достижение этой цели приведет к снижению зависимости страны от импорта, а также укреплению и защите валютных резервов страны".

    Напомним, что протесты в Иране начались из-за обвала местной валюты и роста цен. Позднее они переросли в беспорядки. По данным HRANA, при столкновениях полиции и демонстрантов погибли более 2,6 тыс. человек.

