Пезешкиан: Иран не поддастся внешнему давлению на фоне переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу вновь подтвердил приверженность своей администрации национальной устойчивости и единству, заявив, что Тегеран не поддастся внешнему давлению на фоне продолжающихся ядерных переговоров с США.

Как передает Report, выступая на встрече в Тегеран, Пезешкиан подчеркнул решимость страны преодолеть трудности и сохранить достоинство.

"Мы будем прилагать усилия и не склонимся ни перед какими трудностями, с которыми сталкиваемся", - заявил президент Ирана в эфире телеканала IRIB TV.