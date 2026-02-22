Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Пезешкиан: Иран не поддастся внешнему давлению на фоне переговоров с США

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 01:56
    Пезешкиан: Иран не поддастся внешнему давлению на фоне переговоров с США

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу вновь подтвердил приверженность своей администрации национальной устойчивости и единству, заявив, что Тегеран не поддастся внешнему давлению на фоне продолжающихся ядерных переговоров с США.

    Как передает Report, выступая на встрече в Тегеран, Пезешкиан подчеркнул решимость страны преодолеть трудности и сохранить достоинство.

    "Мы будем прилагать усилия и не склонимся ни перед какими трудностями, с которыми сталкиваемся", - заявил президент Ирана в эфире телеканала IRIB TV.

    Масуд Пезешкиан Иран США переговоры
    Pezeşkian: İran xarici təzyiqə boyun əyməyəcək
