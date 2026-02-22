Пезешкиан: Иран не поддастся внешнему давлению на фоне переговоров с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу вновь подтвердил приверженность своей администрации национальной устойчивости и единству, заявив, что Тегеран не поддастся внешнему давлению на фоне продолжающихся ядерных переговоров с США.
Как передает Report, выступая на встрече в Тегеран, Пезешкиан подчеркнул решимость страны преодолеть трудности и сохранить достоинство.
"Мы будем прилагать усилия и не склонимся ни перед какими трудностями, с которыми сталкиваемся", - заявил президент Ирана в эфире телеканала IRIB TV.
