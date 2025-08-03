Пезешкиан: Иран намерен увеличить объем торговли с Пакистаном более чем в 3 раза

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о планах ускоренного увеличения объема торговли с Пакистаном более чем в три раза, а именно с $3 млрд до $10 млрд.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о планах ускоренного увеличения объема торговли с Пакистаном более чем в три раза, а именно с $3 млрд до $10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом президент Ирана заявил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Я глубоко убежден, что мы сможем проще и быстрее увеличить наши торговые отношения с нынешних $3 миллиардов до прогнозируемой цели в $10 миллиардов", - сказал Пезешкиан.

Пезешкиан также отметил, что Иран и Пакистан заключили соглашения в ряде отраслей. По его словам, подписанные сторонами договоры будут способствовать укреплению связей в области торговли, культуры, туризма, логистики, науки и образования. Правительство Ирана уточняет, что достигнутые договоренности предусматривают расширение транзитных маршрутов, включая морские пути, железные и автомобильные дороги, создание и расширение пограничных рынков, а также институционализацию совместных свободных экономических зон.