Пезешкиан: Блокада и угрозы со стороны США мешают мирному урегулированию конфликта

Иран всегда приветствовал диалог для мирного урегулирования конфликта с США, однако блокада и угрозы со стороны Вашингтона препятствуют переговорам.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Иран всегда приветствовал и продолжает приветствовать диалог и соглашения. Недобросовестность, осада и угрозы являются главными препятствиями для подлинных переговоров", - написал он в соцсети Х.

По его словам, в заявлениях и действиях Вашингтонской администрации наблюдаются откровенные противоречия.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.