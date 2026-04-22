Pezeşkian: ABŞ-nin blokada və təhdidləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olur
- 22 aprel, 2026
- 23:39
İran ABŞ ilə münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün dialoqu həmişə alqışlayıb, lakin Vaşinqtonun blokadası və təhdidləri danışıqlara mane olur.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.
"İran həmişə dialoq və razılaşmaları alqışlayıb və alqışlamaqda davam edir. Qeyri-səmimilik, mühasirə və təhdidlər əsl danışıqlar üçün əsas maneələrdir", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir sıra şəhərlərə zərbələr endirilib. Əməliyyat Yaxın Şərqdə eskalasiyaya səbəb olub, Fars körfəzinin bütün ölkələri münaqişəyə cəlb olunub ki, bu da Hörmüz boğazının bloklanmasına gətirib çıxarıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə atəşkəs haqqında razılığa gəliblər, ABŞ Prezidenti Donald Tramp atəşkəsi qeyi-müəyyən müddətə uzadıb.
Tərəflər münaqişənin nizamlanması üzrə Pakistanda danışıqlar aparmağa cəhd edib, lakin 11-12 aprel tarixlərində baş tutan ilk raund nəticəsiz qalıb.
Tehrana təzyiq vasitəsi olaraq ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını bəyan edib. İran isə, artıq Fars körfəzi ölkələrinə istiqamət alan gəmilər üçün Hörmüzün blokadaya alındığını bildirib. Regiondakı vəziyyət dünyada enerji böhranına səbəb olub.