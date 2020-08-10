Петербурженка попыталась передать в СИЗО пироги c телефонами и USB-кабелями

В отношении женщины составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности

Жительница Санкт-Петербурга пыталась передать в СИЗО 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей, спрятав их в пироги.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Одиннадцать мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы женщина пыталась передать в продуктовой передаче, спрятав сотовые телефоны в мучные изделия", - говорится в сообщении.

В отношении женщины составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности. В настоящее время по этому факту проводится проверка.